Горсовет: россияне захватили в плен мэра Таврийска на Херсонщине

Российские военные захватили в плен 1 апреля мэра Таврийска (Херсонская область) Николая Ризака, сообщает УНИАН.

Об этом заявили в Таврическом городском совете.

"Городской голова Таврийска попал в российский плен. С вечера первого апреля отсутствует информация о местопребывании городского головы Таврийска Николая Ризака. Он был задержан российскими военными" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель и требования представителей оккупационных войск к мэру города достоверно пока не установлены.