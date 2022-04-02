Горсовет: россияне захватили в плен мэра Таврийска на Херсонщине
Российские военные захватили в плен 1 апреля мэра Таврийска (Херсонская область) Николая Ризака, сообщает УНИАН.
Об этом заявили в Таврическом городском совете.
"Городской голова Таврийска попал в российский плен. С вечера первого апреля отсутствует информация о местопребывании городского головы Таврийска Николая Ризака. Он был задержан российскими военными", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цель и требования представителей оккупационных войск к мэру города достоверно пока не установлены.
"Надеемся, что с Николаем Ивановичем все в порядке и он как можно быстрее продолжит выполнение своих служебных обязанностей городского головы, который персонально отвечает за жизнедеятельность 18-тысячной общины", - говорится в сообщении.