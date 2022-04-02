Благодаря оборудованию Starlink восстановили связь в Романовке и Ирпене

Благодаря оборудованию Starlink мобильный оператор Vodafone восстановил связь в Романовке и Ирпене Киевской области. ﻿Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря компании Vodafone Викторию Павловскую, сообщает Укринформ.

"Впервые в истории Украины и одной из первых в мире работа части сети мобильного оператора организована с помощью спутниковых технологий Starlink. Запустили базовую поблизости Ирпеня и Романовки в конфигурации 2G и 4G, на которой в качестве транспортной сети используется комплект оборудования Starlink компании SpaceX", - говорится в сообщении .

Павловская отметила, что теперь можно обеспечить бесперебойную работу даже при отсутствии интернет-доступа через традиционную транспортную сеть под землей. Такая схема позволяет быстро восстанавливать мобильную связь там, где повреждены узловые коммуникации.

"Резервирование через спутник – это для нас впервые. С точки зрения конвергенции технологий это второй в мире кейс после Японии (где оператор KDDI уже запустил похожее решение), а с точки зрения экстремальных условий – первый в мире", – подчеркнула Павловская .

Как сообщалось, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил согласием на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.

Starlink – это проект компании SpaceX, который с помощью сети спутников предоставляет доступ к широкополосному интернету. Скорость такого интернета – до 1 Гбит/с для каждого абонента, а пользоваться им можно в любой точке мира.