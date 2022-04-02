Минобороны: оккупанты бросили свою технику в лесах Черниговской области

В лесах Черниговской области нашли военную технику, которую бросили российские оккупанты, когда покидали регион, сообщает Новое время.

Соответствующие фото обнародовало Министерство обороны.

"Силы Сопротивления в Шестовице Черниговской области пополнили запасы бронетехники для нужд Вооруженных сил Украины. Местные жители рассказывают: «Оккупанты так быстро и «организованно передислоцировались», что побросали в окрестных лесах много интересного и полезного для нашей армии" , — говорится в сообщении.

В Минобороны предупредили, что брошенная российская техника может быть заминирована и призвали быть осторожными.