Минобороны: оккупанты бросили свою технику в лесах Черниговской области
В лесах Черниговской области нашли военную технику, которую бросили российские оккупанты, когда покидали регион, сообщает Новое время.
Соответствующие фото обнародовало Министерство обороны.
"Силы Сопротивления в Шестовице Черниговской области пополнили запасы бронетехники для нужд Вооруженных сил Украины. Местные жители рассказывают: «Оккупанты так быстро и «организованно передислоцировались», что побросали в окрестных лесах много интересного и полезного для нашей армии", — говорится в сообщении.
В Минобороны предупредили, что брошенная российская техника может быть заминирована и призвали быть осторожными.