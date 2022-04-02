Еврокомиссар: ЕС готовит новые санкции, но не против энергетического сектора РФ
Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил о работе над новыми санкциями против РФ, однако отметил, что они не будут касаться энергетического сектора. Об этом, ссылаясь на издание Il Sole 24 ore, сообщает Европейская правда.
"Мы работаем над последующими пакетами санкций. Чтобы было понятно, они не предполагают энергетику. В первую очередь, мы работаем над тем, чтобы ограничить возможность обхода уже введенных санкций" - сказал Джентилони.
По его словам, санкции имеют свою цену для Европейского союза, однако, отметил еврокомиссар, врата нет.
Евросоюз столкнется с замедлением роста, вызванным войной в Украине, но не с рецессией, добавил он, отметив, что прогноз роста в 4% слишком оптимистичен и ЕС не достигнет его.
Как сообщалось, Еврокомиссия на следующей неделе должна представить пакет законодательства, который должен "закрыть щели" в предыдущих четырех пакетах санкций против РФ.