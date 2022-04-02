Еврокомиссар: ЕС готовит новые санкции, но не против энергетического сектора РФ

Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил о работе над новыми санкциями против РФ, однако отметил, что они не будут касаться энергетического сектора.﻿ Об этом, ссылаясь на издание Il Sole 24 ore, сообщает Европейская правда.

"Мы работаем над последующими пакетами санкций. Чтобы было понятно, они не предполагают энергетику. В первую очередь, мы работаем над тем, чтобы ограничить возможность обхода уже введенных санкций" - сказал Джентилони .

По его словам, санкции имеют свою цену для Европейского союза, однако, отметил еврокомиссар, врата нет.

Евросоюз столкнется с замедлением роста, вызванным войной в Украине, но не с рецессией, добавил он, отметив, что прогноз роста в 4% слишком оптимистичен и ЕС не достигнет его.

Как сообщалось, Еврокомиссия на следующей неделе должна представить пакет законодательства, который должен "закрыть щели" в предыдущих четырех пакетах санкций против РФ.