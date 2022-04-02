Энергоатом: в Энергодаре раздаются взрывы, в центре города – стрельба

Во временно захваченном рф Энергодаре раздаются громкие взрывы, в центре города - стрельба. Об этом, ссылаясь на Энергоатом, сообщает Укринформ.

"В Энергодаре серия громких взрывов", - говорится в посте .

Также обнародовано видео, на кадрах которого видно, как в центре города идет стрельба. На площади перед мэрией собрались люди и оккупанты открыли по ним огонь.

Запорожская АЭС и город Энергодар с 4 марта находятся под оккупацией российских воинских формирований. На площадке Запорожской АЭС кроме военных страны-агрессора долгое время незаконно находятся представители российской корпорации по атомной энергии «росатом».