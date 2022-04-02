Вице-канцлер ФРГ о военной помощи Украине: не будем делать необдуманные шаги
Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек отверг призывы Украины оказать еще большую поддержку в борьбе с Россией по соображениям безопасности своей страны, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал в интервью Rheinische Post.
"Во всем, что мы делаем, мы очень осторожны, чтобы не предпринимать каких-либо необдуманных шагов, которые могут сделать Германию мишенью для России", - сказал он.
По словам Хабека, Украине это трудно понять.
"Но в политике нет морально безупречной позиции. Но всегда есть рассуждения о предотвращении большего зла. Все политические шаги являются производными от этого", - добавил он.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ответственность за прекращение войны в Украине лежит на президенте РФ Владимире Путине, и только он может остановить эту войну.