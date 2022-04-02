Найем: ЕС может либерализовать грузовой транзит для украинских перевозчиков

Украина может стать одной из первых стран, с которыми Евросоюз подпишет Специальное транспортное соглашение, предусматривающее либерализацию грузового транзита.﻿ Об этом, ссылаясь на заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, сообщает Новое время.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков, его заместитель и первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко провели встречу с командой Хенрика Хололея, главы Генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту.

"Во время встречи мы наконец-то услышали, что Украина может стать одной из первых стран, с кем Евросоюз подпишет Специальное транспортное соглашение, которое, кроме прочего, будет предусматривать либерализацию грузового транзита. Как и в случае с соглашением о Совместном авиационном пространстве Украины с ЕС, его будут ратифицировать все государства-члены. Мы понимаем, что для европейцев это будет значительным шагом нам на встречу. Украина получит возможность беспрепятственно доставлять экспортную продукцию на западные рынки" , – написал Найем.

Он добавил, что работу над текстом соглашения начнут на следующей неделе.