В Васильевке оккупанты не пропускают колонну легковых автомобилей в Запорожье

В Запорожской области на российском блокпосту в Васильевке оккупанты не пропускают колонну легковых автомобилей, которая едет в Запорожье. ﻿Об этом в эфире сказал глава Мелитопольского горсовета Иван Федоров, сообщает Укринформ.

““Вчера пропустили только автобусы, а частные машины нет. Более 400 частных легковых авто вынуждены были остаться ночевать на территории завода. Сейчас по-прежнему их не пропускают через блокпост. Это 2000 наших людей”, - сказал он .

По словам Федорова, 2 часа солдаты росгвардии собрали у людей персональные данные, номера машин для “какой идентификации” и только после этого будут рассматривать возможность въезда на территорию, подконтрольной Украине.

Он также напомнил, что вчера из Мелитополя в Запорожье выехало порядка 2000 людей, часть из них, ехала в кузовах грузовых авто.