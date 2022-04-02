В Украине могут ввести безусловный доход для населения

Правительство рассматривает возможность введения безусловного дохода для населения, сообщает УНИАН.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Рассматривается возможность введения так называемого безусловного дохода для населения в течение длительного времени - то, что обсуждалось до войны, но не находило поддержки, сейчас оно должно и будет работать. Конечно, будет поддержка предпринимательства, в том числе компенсирование убытков, например от уничтожения имущества. Этот вопрос не просто рассматривается, у нас уже есть понимание, куда двигаться в этом направлении".

Устенко отметил, что убытки государства от войны увеличиваются экспоненциально.

"То есть если в первую неделю войны мы имели убытков на 100 млрд долл., то сейчас имеем 1 трлн долл." , - пояснил он, добавив, что убытки точно не уменьшатся.

При этом, по словам советника президента, "вопрос заимствования средств вообще не встает".

"Министерство финансов полностью справляется с этой проблематикой. Мы получаем средства из разных источников, речь идет о миллиардах долларов. Относительно внешней стабильности, нашего золотовалютного запаса без сомнений хватит. Как мы знаем, к началу войны он составлял 29 млрд долл., затем уменьшился до 27-27,5 млрд долл., потом была закачка валюты, и мы снова имеем запасы на уровне 29 млрд долл." ,- сказал он.

Ранее сообщалось, что украинским военным будут выплачивать "боевые" 100 тысяч гривень.