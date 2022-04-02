Премьер Польши раскритиковал нежелание Европы вводить более строгие санкции

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал лотереей ситуацию с введением санкций ЕС против России, сообщает Европейская правда.

"Каждый день сотни тысяч украинцев просыпаются со страхом, или над их домами не летают российские самолеты, а в Европе лотерея... сначала голоса за ужесточение санкций, на следующий день голоса за то, чтобы не преувеличивать. Путин поджег всю Украину, а Европа думает, хватит ли противопожарного одеяла" - написал Моравецкий в Twitter .

Codziennie setki tys. Ukraińców budzi się ze strachem czy nad ich domy nie nadlatują rosyjskie samoloty, a w Europie loteria…raz zapowiedź mocniejszych sankcji, następnego dnia głosy, by nie przesadzać. Putin podpalił całą ????????, a Europa się zastanawia, czy koc gaśniczy wystarczy. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 2, 2022

Ранее Моравецкий призвал ЕС наложить налог на все импортируемые из России энергоносители.

Он также подтвердил намерения Польши отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года и заявил, что страна уже прекратила импорт российского угля и рассчитывает прекратить импорт газа с мая.

Матеуш Моравецкий отметил, что в настоящее время Польша наиболее решительно среди стран Европы отказывается от российских энергоресурсов. Премьер подчеркнул, что деньги, которые Россия получает за экспорт нефти и газа, идут на финансирование ее военной машины, поэтому это нужно остановить.