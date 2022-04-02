На ЧАЭС подняли флаг Украины после отступления оккупантов

2 апреля на промышленной площадке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) подняли флаг Украины. Во время церемонии также включили украинский гимн, сообщает Новое время.

"В церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях оккупации все это время обеспечивал и продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ГСП Чернобыльская АЭС" , — говорится в сообщении.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки.

По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения. По данным Генштаба ВСУ, в белорусский Гомель привезли облученных российских военных.

НАЭК Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщила, что покинувшие территорию станции российские оккупанты забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.