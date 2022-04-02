Генштаб: оккупанты минируют свои позиции и брошенную технику

Российские оккупанты на Полесском направлении минируют свои позиции и брошенную технику. Таким образом, они пытаются замедлить продвижение украинской армии, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12:00 2 апреля.

Сообщается, что противник продолжает перемещение отдельных подразделений в Беларусь.

"В целях замедления продвижения наших подразделений оккупанты проводят минирование заброшенных позиций, путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации" , - говорится в сообщении.

Российские войска наращивают системы противовоздушной обороны (ПВО) в приграничных районах. А в Беларуси продолжаются усиленные меры боевой подготовки.

Сообщается, что на Волынском направлении нет признаков формирования наступательных группировок противника. Но в подразделениях Вооруженных сил Беларуси продолжаются усиленные меры оперативной и боевой подготовки.

"Враг проводит наращивание системы противовоздушной обороны в приграничных районах с нашим государством" , - отметили в Генштабе.

Сообщается, что на Сиверском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения из состава 41 общевойсковой армии для блокирования Чернигова.

"По имеющейся информации, основная часть группировки оккупантов уже сосредоточена для отхода на территорию Российской Федерации" , - говорится в сообщении.

Кроме того, с Броварского направления уже вывели часть подразделений из состава 2-й общевойсковой армии в Курскую область. Остальные подразделения находятся в готовности к выдвижению в направлении российской границы.