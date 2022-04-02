Верещук: обменянные вчера военнопленные едут домой

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что обмененные 1 апреля военнопленные уезжают домой, сообщает Укринформ.

"Везем наших после обмена военнопленными. Скоро будут дома с близкими", – написала она и обнародовала фото освобожденных из плена .

Как сообщалось, в пятницу в Запорожской области состоялся обмен пленными, в результате которого возвращены 86 украинских военнослужащих, в том числе 15 женщин.