Турция готова выделить суда для эвакуации жителей Мариуполя по морю
Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
По словам Акара, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами России и Украины.
Глава оборонного ведомства Турции напомнил, что за последние недели неоднократно общался по телефону с российским и украинским коллегами, Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым.
По его словам, также состоялась его личная встреча в Стамбуле с Резниковым.
"Для предотвращения дальнейшего кровопролития и восстановления стабильности, важно немедленно объявить о прекращении огня. Мы также вносим посильный вклад в процесс эвакуации людей из зон активных боевых действий", – заявил Акар.