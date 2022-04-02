В Киевской области нашли мертвым фотожурналиста Макса Левина

1 апреля после длительных поисков в районе села Гута Межигорская в Киевской области полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина, сообщает Левый берег.

Максим Левин в сопровождении военнослужащего и в прошлом фотографа Алексея Чернышова отправились в Гуту Межигорсую 13 марта документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла.

Позже стало известно, что в районе, где они собирались работать, начались боевые действия.

Местонахождение и судьба Алексея Чернышова пока не установлены.

Левин более 10 ле работал в редакции "Левого берега", а также сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Его фото публиковали Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Корреспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радио Свобода (RFE/RL).

Кроме журналистских работ он создал десятки фото- и видеопроектов для гуманитарных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.

У Макса Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.