ГУР: оккупанты открыли в Беларуси базар для торговли награбленным в Украине

В городе Наровля, Белоруссия, российские военные обустроили специализированный базар, где продают награбленное в Украине имущество.﻿ Об этом, ссылаясь на Главное управление разведки МО Украины, сообщает Новое время.

"В ассортименте мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика. То есть, все, что россияне получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты также пытаются обменять похищенную валюту — доллары и евро. Но из-за внутренних ограничений по обороту валюты белорусы неохотно соглашаются на обменные операции и предлагают оккупантам обращаться в местные банки. Россияне отказываются, объясняя это запретом командования.