Правительство приняло решение о выплате военным за ранение и плен

Правительство приняло решение о выплате по 100 тыс. грн украинским защитникам и защитницам, которые лечатся от ранений. Об этом, ссылаясь на Правительственный портал, сообщает Укринформ.

«1 апреля на заседании правительства было принято решение о внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 28 февраля 2022 г. № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения», - говорится в сообщении .

Следовательно, изменения дадут возможность, в частности, в приказы о выплате дополнительного вознаграждения, увеличенного до 100 тыс. грн, включать лиц, которые в связи с ранением, связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, включая время перемещения из одного в другое лечебное учреждение или же находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения согласно заключению военно-врачебной комиссии.

Кроме того, принятые изменения позволят включать лиц, захваченных в плен или ставших заложниками, а также интернированных в нейтральные государства или без вести пропавших; а также лиц, погибших или умерших в результате полученных травм или ранений, – за весь месяц, в котором лицо погибло.

Кроме этого, документ позволит урегулировать порядок денежного распределения единовременного пособия в случае гибели лица и определения полного круга лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь.