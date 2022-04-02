СБУ: в ночь вторжения РФ хотела уничтожить всю киберзащиту Украины

Служба безопасности Украины предотвратила взлом ІТ-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и СМИ. Об этом, ссылаясь на спикера СБУ Артема Дехтяренко, сообщает Украинская правда.

"С начала полномасштабной агрессии РФ оперативно обнаружено и нейтрализовано более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

Наибольшее их количество пришлось на ночь вторжения – именно тогда враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины. Впрочем, эффективная работа СБУ и других органов кибербезопасности не позволила агрессору использовать киберпространство для получения военных преимуществ".

По словам Дехтяренко, сотрудники СБУ обезвредили все попытки оккупантов парализовать стратегически важные украинские электронные ресурсы или использовать их для распространения пропагандистских материалов.

Удалось предотвратить взлом IТ-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и средств массовой информации нашего государства.

Сообщается, что созданы платформы для круглосуточного обмена информацией между всеми институтами, которые могут стать объектами враждебных посягательств.

Кроме того СБУ начала ряд расследований, чтобы установить и привлечь к ответственности устроителей и всех участников подрывной деятельности и агрессии против Украины.

По предварительным данным, организацией вражеских кибердиверсий занимались спецслужбы РФ, в том числе представители ФСБ и российской военной разведки.

"Прямое исполнение осуществляли специализированные хакерские группировки рашистов. В частности, это APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin и т.д. В настоящее время работа СБУ в усиленном круглосуточном режиме продолжается. А наши следователи устанавливают всю цепочку злоумышленников, чтобы привлечь их к ответственности".