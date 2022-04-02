В прокуратуре сообщили обстоятельства гибели фотожурналиста Левина

По факту гибели фотожурналиста Макса Левина открыто уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны, сообщает Новое время.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская Вышгородского района.

По предварительной информации, безоружного Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Тело Макса Левина обнаружили 1 апреля. Левин в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа, отправился в Гуту Межигорскую 13 марта, чтобы документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими пропала.