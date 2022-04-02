Кабмин разрабатывает план восстановления Украины после войны

Кабинет министров уже разрабатывает план восстановления Украины после войны, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона "UAразом" 1 апреля.

"Восстановление мы будем начинать во всех городах Украины. Будем отстраивать все наше государство, каждый клочок, который разрушен врагом. Мы пообещали, что каждая квартира, каждый дом наших граждан будут отстроены" , - подчеркнул он.

Шмигаль напомнил, что в приложении "Дія" уже заработала специальная услуга, благодаря которой люди могут вносить информацию о поврежденном или уничтоженном имуществе.

"Кроме того, мы должны возродить также упущенные возможности. Поскольку сегодня нас отвергают и в экономическом развитии, и в наших научных, промышленных возможностях. Все эти вещи надо будет восстанавливать очень быстро. Все это будет предусматривать план восстановления нашего государства, который мы сегодня разрабатываем при участии огромного нашего научного потенциала, наших международных партнеров" , — отметил премьер-министр.

Источники восстановления, по словам главы правительства, разные: прежде всего арестованные и конфискованные активы РФ, а также помощь партнеров и государственный бюджет Украины. Кроме того, ведется активная работа с международными партнерами над созданием фонда восстановления Украины.

"Мы понимаем необходимость средств — это сотни миллионов долларов, которые сегодня и мир, и Европа готовы предоставлять Украине. Фонд также будет наполняться за счет конфискованных средств РФ и ее субъектов за рубежом. За счет государственного бюджета Украины, за счет восстановления и наращивания экономического потенциала Украины" , — отметил Шмыгаль.

Он также отметил, что уже призвал глав иностранных городов контактировать с руководителями их украинских городов-побратимов и начинать совместно работать над путями восстановления.

Ранее стало известно, что валовый внутренний продукт Украины в первом квартале 2022 года из-за начатой войны Россией упал на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.