МИД: Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал после встречи в Баку со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту с помощью санкций и никогда не отказываясь от дипломатического канала.