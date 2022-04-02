ОВА: в результате обстрела почти вся Луганская область осталась без газа
Под Северодонецком (Луганская область) российские оккупанты повредили газопровод диаметром 500 мм. Практически вся область осталась без газа. Об этом, ссылаясь на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая, сообщает РБК-Украина.
"Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет", - написал Гайдай.
По его словам, место аварии находится в зоне активных боевых действий. Пока у ремонтников нет возможности туда добраться.
В результате повреждения газопровода без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты - примерно 60 тысяч абонентов.
Всего без газа остались 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично.
Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Луганской области. Вчера, 1 апреля, противник нанес удары по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску, Кременному и Ивановке, повреждены 20 жилых домов.