ОВА: оккупанты обстреляли парк в центре Харькова, когда там работали люди

Несколько российских ракет взорвались на территории Центрального парка культуры и отдыха Горького в Харькове утром 2 апреля, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Харьковский городской совет.

"Утром снова продолжились обстрелы. Россияне уже не впервые обстреляли из "Градов" парк имени М. Горького. Это одно из самых любимых мест отдыха харьковчан. К сожалению, есть один пострадавший, мужчину госпитализировали и оказывают медицинскую помощь".

В горсовете отмечают, что при обстреле в парке работали люди. 57-летний озеленитель получил ранение и был доставлен в больницу.

Наибольший разрушений претерпели аттракционы "Галеон Барбадос" и "Индия".

Также из-за обстрелов были сломаны старинные деревья, повреждена сцена в Ретро-парке, некоторые кафе и парковые диваны.