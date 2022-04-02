МВД: Ирпень начинают очищать от мин и снарядов

В Ирпене начинают работу специалисты взрывотехнической службы полиции, которые вместе с пиротехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будут очищать город от опасных предметов и боеприпасов.﻿﻿ Об этом, ссылаясь на Министерство внутренних дел.﻿, сообщает Укринформ.

“Работу в Ирпене начинают специалисты взрывотехнической службы полиции, которые вместе с пиротехниками ГСЧС, будут очищать город от неразорвавшихся опасных предметов и боеприпасов, а поэтому несут смертельную угрозу людям. Совместными усилиями будем делать все, чтобы максимально быстро восстановить жизнедеятельность города. После того, как сможем обеспечить безопасность людей, совместно с местными властями будем принимать решение о возвращении в Ирпень местных жителей”, - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко .

Во время оперативного совещания с участием главы Нацполиции в Ирпене говорилось о возобновлении правопорядка, увеличении количества патрулей для оперативного реагирования на все сообщения граждан и противодействии мародерству.

Нести службу в городе будут не только полицейские Киевщины, но силы из других регионов.