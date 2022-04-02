ГПСУ: с начала вторжения России в Украину вернулось 620 тысяч украинцев

С начала полномасштабного вторжения России в Украину вернулось 620 тысяч украинцев.﻿﻿ Об этом, ссылаясь на спикера Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

"С 24 февраля на въезд в Украину оформлено 620 тысяч граждан Украины.

В последний период мы отмечаем увеличение количества возвращающихся домой граждан Украины. И если в первые недели большинство украинцев, которые ехали на въезд, составляли мужчины, то сейчас мы видим, что увеличение происходит за счет других категорий лиц, в том числе женщин и детей".

По словам Демченко, на выезд из Украины с 24 февраля поклонники оформили 2,7 млн ​​граждан Украины и почти 320 тысяч иностранцев.

За предыдущие сутки - 1 апреля - западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 54 тысяч человек и более 14 тысяч транспортных средств.

Территорию Украины за прошедшие сутки покинули почти 32 тысячи человек. Прибыло в нашу страну почти 23 тысячи человек, более 19 тысяч из них – украинцы.