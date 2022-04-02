ОК "ЮГ": на Одесчине враг проводит воздушную разведку и атакует с неба

Оперативная обстановка на Одесчине контролируется ВСУ, все действия противника, который проводит воздушную разведку и атакует с неба, тщательно отслеживаются. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Оперативного командования «Юг», сообщает Укринформ.

«Деморализованный и озверевший оккупант продолжает выискивать резервы и способы реализации своих подлых планов. Враг упорно проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба. Все риски как по морю, воздуху и по суше нами учтены, все действия противника тщательно отслеживаются. Силы охраны и обороны – на страже границ и защите региона», – говорится в сообщении .

В командовании призвали жителей пограничных городов быть бдительными и ответственными, не подвергать себя опасности, а в случае обнаружения подозрительных лиц, немедленно сообщать соответствующие подразделения сил охраны и обороны региона.

Несмотря на вражеские нападения, обстановка в Одесском регионе остается стабильной и контролируемой, заверили в командовании.