Журналист: в Беларуси продолжают перемещать российскую военную технику
2 апреля по территории Беларуси продолжали активно перемещать тяжелую российскую военную техники с отметками "V" и ракеты, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько.
В частности, утром 2 апреля по трассе Р-122 из Чаусов в сторону Черикова двигалась колонна из примерно 20 военных КамАЗов ВС России с отметками "V".
Из Хойников в сторону Брагина двигались два прицепа и тягач ВС РФ с отметками "V". А также трактор тянул танк.
В Мозыре заметили грузовик КамАЗ ВС РФ с понтонным мостом. Автомобиль имел отметку "V" и двигался в сторону шоссейного моста, который ведет на трассу Р-131 в сторону Калинковичей.
Также утром 2 апреля колонна из не менее 30 автомобилей КамАЗ и бензовозов ВС России с отметкой "V" двигалась из Марьиной Горки в сторону Бобруйска.
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В 11:00 колонна из 40 единиц российской техники двигалась из Гомеля в сторону Минска по трассе М5. В состав колонны входили 9 ракетных комплексов "Искандер", пункты управления ими на базе автомобилей КамАЗ, Урал, 4 БТР и реактивные системы залпового огня "Ураган".
Мотолько отмечает, что на предприятии "Мозырсельмаш" в Мозыре (Гомельская область) дислоцируется новая база Вооруженных Сил России. 2 апреля на территории предприятия заметили большое скопление техники.
Журналист добавил, что к "Мозырсельмашу" ведет железнодорожная ветка, что делает это место пригодным для разгрузки и погрузки оборудования и товаров для снабжения армии.
В 12:30 по трассе Н-4739 в Мозырь (Гомельская область) въехало не менее 10-15 автомобилей КамАЗ ВС России с отметками "V", которые везли понтонные мосты. Техника ехала через Мозырь в сторону Калинковичей. В составе этой колонны также заметили бензовозы, полевые кухни, БТР и КамАЗы с катерами.
В 14:00 колонна российской техники двигалась из Хойников в сторону Речицы (Гомельская область) по трассе Р-33. В ее состав входили 5 реактивных систем залпового огня "Град", бронеавтомобиль "Тигр", 30 грузовиков КамАЗ и 15 грузовиков Урал.
После раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта, россияне заявили, что "кардинально сократят" наступление своих оккупационных войск на черниговском и киевском направлениях.
Журналисты и волонтеры регулярно фиксируют перемещение российской техники по территории Беларуси.
30 марта по территории Беларуси недалеко от границы с Украиной продолжали двигаться колонны российской военной техники с отметками "V", в частности, перемещались "Точки-У", БТРы, "Тигры", "КамАЗы" и бензовозы.
Начиная с 19:36 до 23:20 1 апреля с территории Беларуси на территорию Украины вероятно запустили более 30 ракет.