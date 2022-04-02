Журналист: в Беларуси продолжают перемещать российскую военную технику

2 апреля по территории Беларуси продолжали активно перемещать тяжелую российскую военную техники с отметками "V" и ракеты, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько.

В частности, утром 2 апреля по трассе Р-122 из Чаусов в сторону Черикова двигалась колонна из примерно 20 военных КамАЗов ВС России с отметками "V".

10:30A column of about 20 military KamAZ trucks of the Russian Armed Forces with “V” marks is moving from Chavusy towards Cherykau along the R-122 highway. pic.twitter.com/5Eq0i7a1cl — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

Из Хойников в сторону Брагина двигались два прицепа и тягач ВС РФ с отметками "V". А также трактор тянул танк.

В Мозыре заметили грузовик КамАЗ ВС РФ с понтонным мостом. Автомобиль имел отметку "V" и двигался в сторону шоссейного моста, который ведет на трассу Р-131 в сторону Калинковичей.

Также утром 2 апреля колонна из не менее 30 автомобилей КамАЗ и бензовозов ВС России с отметкой "V" двигалась из Марьиной Горки в сторону Бобруйска.

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11:30A column of at least 30 KamAZ trucks and fuel trucks of the Russian Armed Forces with “V” marks was moving from Maryina Horka towards Babruisk. pic.twitter.com/DfigJglQJR — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

В 11:00 колонна из 40 единиц российской техники двигалась из Гомеля в сторону Минска по трассе М5. В состав колонны входили 9 ракетных комплексов "Искандер", пункты управления ими на базе автомобилей КамАЗ, Урал, 4 БТР и реактивные системы залпового огня "Ураган".

11:00A column of 40 units of Russian equipment was moving from Gomel towards Minsk along the M5 highway. The column includes 9 Iskander missile systems, command posts for them based on KamAZ, Ural and KamAZ trucks, 4 armored personnel carriers, Uragan multiple rocket launchers. pic.twitter.com/AfJ9eBFfzp — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

Мотолько отмечает, что на предприятии "Мозырсельмаш" в Мозыре (Гомельская область) дислоцируется новая база Вооруженных Сил России. 2 апреля на территории предприятия заметили большое скопление техники.

A new Russian Armed Forces base is stationed at the Mazyrselmash enterprise in Mazyr (Gomel region).A large cluster of equipment was spotted on the territory of the Mazyrselmash enterprise in Mazyr today.1/2 pic.twitter.com/NrJSLhkxQR — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

Журналист добавил, что к "Мозырсельмашу" ведет железнодорожная ветка, что делает это место пригодным для разгрузки и погрузки оборудования и товаров для снабжения армии.

В 12:30 по трассе Н-4739 в Мозырь (Гомельская область) въехало не менее 10-15 автомобилей КамАЗ ВС России с отметками "V", которые везли понтонные мосты. Техника ехала через Мозырь в сторону Калинковичей. В составе этой колонны также заметили бензовозы, полевые кухни, БТР и КамАЗы с катерами.

В 14:00 колонна российской техники двигалась из Хойников в сторону Речицы (Гомельская область) по трассе Р-33. В ее состав входили 5 реактивных систем залпового огня "Град", бронеавтомобиль "Тигр", 30 грузовиков КамАЗ и 15 грузовиков Урал.

14:00A column of Russian equipment is moving from Khoiniki towards Rechitsa (Gomel region) along the R-33 highway. The equipment includes 5 Grad multiple rocket launchers, Tigr armored vehicle, 30 KamAZ trucks and 15 Ural trucks. pic.twitter.com/8nXqSLUqOr — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

После раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта, россияне заявили, что "кардинально сократят" наступление своих оккупационных войск на черниговском и киевском направлениях.

Журналисты и волонтеры регулярно фиксируют перемещение российской техники по территории Беларуси.

30 марта по территории Беларуси недалеко от границы с Украиной продолжали двигаться колонны российской военной техники с отметками "V", в частности, перемещались "Точки-У", БТРы, "Тигры", "КамАЗы" и бензовозы.

Начиная с 19:36 до 23:20 1 апреля с территории Беларуси на территорию Украины вероятно запустили более 30 ракет.