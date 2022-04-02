Британская разведка опубликовала карту захваченных территорий Украины

Министерство обороны Великобритании опубликовало карту захваченных территорий Украины и тех, за которые идут бои с россиянами, сообщает Украинская правда.

Карта основывается на данных британской разведки по состоянию на 2 апреля. Красным обозначены захваченные территории, штриховкой – те, за которые идет борьба.

Согласно этой карте, Херсонская область захвачена почти полностью.

Оккупирована значительная часть Запорожской области.

В Донецкой области идут ожесточенные бои за заблокированный Мариуполь.

Также ведутся бои за территории Луганской области.

Не утихают бои на подступах к Николаеву, а также Запорожью.

Продолжается борьба за Чернигов и Сумы, Харьков находится фактически в осаде.

Часть Харьковской области не подконтрольна Киеву.

Значительная часть Черниговской области захвачена российскими войсками.

Путь от Сум на Киев и часть Киевской области также под контролем подразделений РФ.

Министерство обороны Украины не публикует обобщенную информацию о расстановке сил – в частности потому, что за многие населенные пункты идут бои и ситуация меняется.

Генштаб ВСУ полагает, что российские войска пытаются выйти на административные границы Херсонской, Донецкой и Луганской областей, удерживая рубежи на захваченных территориях Киевской и Черниговской областей, чтобы оттянуть на них часть сил украинской армии.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, участвующий в "мирных" переговорах украинской и российской делегаций, предположил, что Россия попытается захватить юг и восток Украины – и с этой позиции диктовать свои условия Киеву.