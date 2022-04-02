Bloomberg: в 2022 году РФ заработает на экспорте энергоносителей почти $321 млрд

Bloomberg Economics прогнозирует, что в этом году Россия заработает почти $321 млрд на экспорте энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году, сообщает Новое время.

Кроме того, этот год страна-агрессор может закончить с рекордным профицитом счета текущих операций, который, по данным Института международных финансов, может достичь $240 млрд, пишет Bloomberg.

"Несмотря на введение санкций, значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, продолжится" , — говорится в отчете экономистов Института международных финансов.

Инфографика: bloomberg.com

Однако прогноз может полностью измениться в случае введения полного эмбарго на российские нефть и газ.

Даже без такого запрета экспорт и добыча нефти в России падают. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в этом месяце Россия может потерять почти четверть своей добычи нефти.

Многие из традиционных покупателей российских энергоресурсов ищут другие варианты и предпочитают не подписывать новые контракты на поставки из России на фоне повсеместного осуждения агрессии российского диктатора Владимира Путина против Украины. Другие, такие как Индия, получают нефть с большими скидками.

Нефть и газ составляют около половины экспорта России и принесли около 40% доходов бюджета в прошлом году.

"Доходы от углеводородов — это спасательный круг для российской экономики, помогающий смягчить последствия жестких санкций и предотвратить кризис платежного баланса. Но даже без энергетического эмбарго инфляция стремительно растет и надвигается глубокая рецессия" , — заявил экономист Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Тем не менее, по данным TS Lombard, сочетание резкого обесценивания рубля и более высоких цен на нефть в долларах принесет в этом году России дополнительные бюджетные поступления на 8,5 триллиона рублей ($103 млрд).

"Похоже, все эти санкции уничтожат неэнергетическую часть экономики. Россия будет еще больше зависеть от энергетики" , — сказала Мадина Хрусталева, аналитик TS Lombard.

В Goldman Sachs прогнозируют, что импорт товаров в Россию в 2022 году упадет на 20%, что вдвое превышает ожидаемое снижение экспорта. Goldman Sachs ожидает, что профицит счета текущих операций России может достигнуть $205 млрд.

По оценке Института международных финансов, если бы ЕС, США и Великобритания совместно ввели запрет на импорт российских энергоресурсов, ее ВВП упал бы на 20%. Такой шаг обошелся бы России в $300 млрд экспортных поступлений.

Напомним, что Австралия, Великобритания, Канада и США ввели прямые запреты на покупку российской нефти. Европейский Союз не пошел на аналогичный шаг из-за позиции Германии и Венгрии, а Индия и Китай продолжают покупать российскую нефть.

Многие покупатели в Европе добровольно отказались от российской нефти во избежание репутационных убытков или возможных юридических проблем. Остальные, такие как трейдеры Trafigura и Vitol, продолжают покупать российскую нефть по долгосрочным контрактам.