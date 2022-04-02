Минфин: месяц военных действий обходится Украине в $10 млрд

По подсчетам Министерства финансов, за месяц военных действий государство тратит около $10 млрд, сообщает Новое время.

Об этом сообщили в Офисе президента по результатам совещания президента Украины Владимира Зеленского с экономическим блоком ОП и правительства.

"На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности, собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте коснулись перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, которая запланирована на апрель" , — говорится в сообщении.

Представители ОП и Кабмина также обсудили проведение посевной кампании, пути диверсификации импорта топлива и защиты энергетической инфраструктуры от бомбардировок российской армией.

Министерство экономики Украины прогнозирует падение ВВП в первом квартале 2022 года на 16%. Падение в целом за год может достигнуть 40%.

Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что примерно 30−50% экономики не работает из-за войны войны.

Потери Украины от развязанной Россией полномасштабной войны уже превышают $1 трлн, сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Потери инфраструктуры оцениваются в $270 млрд, экономики — в $290 млрд.