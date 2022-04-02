Арестович: ВСУ разгромили очередную колонну оккупантов из Курской области

Российские оккупанты пытаются ввести на территорию Украины свои войска из Курской области, зато ВСУ наносят им сильный удар, сообщает Новое время.

Об этом сообщил во время брифинга советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Отмечено, что колонны военной техники из РФ не представляют угрозы Сумам, Чернигову, Киеву и всем городам этих областей.

"Это не создание новой ударной группировки, а попытка удержать войска от поражения. Просто ставят заслон. По одной из таких колонн был нанесен удар ночью. Фактически появилась новая Чернобаевка, которая вчера тоже случилась 13 и 14 раз" , — сказал Арестович.

Также сообщается, что в Киевской области Вооруженные силы Украины уже освободили от российских оккупантов более 30 населенных пунктов.