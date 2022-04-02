ОВА: в освобожденных районах Киевской области введен усиленный комендантский час

В освобожденных от оккупантов Броварском, Вышгородском и Бучанском районах Киевской области будет введен усиленный комендантский час. Он продлится с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля.﻿ Об этом, ссылаясь на главу Киевской ОВА Александра Павлюка, сообщает Новое время.

"В населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые находились под российской оккупацией и были освобождены украинскими силами обороны, комендантский час усилен! На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 6:00 5 апреля" , — говорится в сообщении.

Отмечено, что в это время категорически запрещается находиться на улицах населенных пунктов и в других общественных местах, передвигаться транспортом и пешком. Жители могут выходить на улицу только во время сигнала тревоги, чтобы перейти в укрытие.

Такие ограничения вводятся для того, чтобы устранить последствия российской агрессии — зачистить и разминировать территории.

Кроме того, глава ОВА призвал людей, которые выехали из этих районов, пока не возвращаться домой.