The Guardian: в Британии заблокировали третий самолет, связанный с олигархами РФ
В Британии не разрешили вылетать еще одному самолету, предположительно связанному с российскими олигархами. Об этом заявил министр транспорта Грент Шаппс, сообщает Европейская правда.
"Мы не будем бездейственно наблюдать, как те, кто благодаря покровительству Путина зарабатывал миллиарды, беспроблемно живут своей жизнью, в то время как где-то убивают невинных людей", - прокомментировал он.
По его словам, самолет будет оставаться в аэропорту пребывания, пока британские чиновники убедятся, распространяются или нет на него санкционные ограничения, наложенные на все связанные с РФ самолеты.
В ведомстве отказались от комментариев о том, кому из олигархов может принадлежать самолет до завершения расследования.
В министерстве транспорта ранее сообщили об аресте двух самолетов, связанных с нефтяным олигархом Евгением Швидлером, партнером Абрамовича.
Напомним, 29 марта на пристани в Лондоне задержали элитную яхту стоимостью 38 млн фунтов стерлингов. Её формальный владелец не в санкционном списке, но реальный, фамилию которого пока не называют, спрятанный за серией компаний-прокладок.
Ранее The Guardian сообщали, что ряду самолетов подсанционных россиян по крайней мере первую неделю после начала полномасштабной войны удавалось пользоваться аэропортами ЕС и Британии, несмотря на санкции.