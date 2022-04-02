The Guardian: в Британии заблокировали третий самолет, связанный с олигархами РФ

В Британии не разрешили вылетать еще одному самолету, предположительно связанному с российскими олигархами.﻿ Об этом заявил министр транспорта Грент Шаппс, сообщает Европейская правда.

"Мы не будем бездейственно наблюдать, как те, кто благодаря покровительству Путина зарабатывал миллиарды, беспроблемно живут своей жизнью, в то время как где-то убивают невинных людей" , - прокомментировал он.

По его словам, самолет будет оставаться в аэропорту пребывания, пока британские чиновники убедятся, распространяются или нет на него санкционные ограничения, наложенные на все связанные с РФ самолеты.

В ведомстве отказались от комментариев о том, кому из олигархов может принадлежать самолет до завершения расследования.

В министерстве транспорта ранее сообщили об аресте двух самолетов, связанных с нефтяным олигархом Евгением Швидлером, партнером Абрамовича.

Напомним, 29 марта на пристани в Лондоне задержали элитную яхту стоимостью 38 млн фунтов стерлингов. Её формальный владелец не в санкционном списке, но реальный, фамилию которого пока не называют, спрятанный за серией компаний-прокладок.

Ранее The Guardian сообщали, что ряду самолетов подсанционных россиян по крайней мере первую неделю после начала полномасштабной войны удавалось пользоваться аэропортами ЕС и Британии, несмотря на санкции.