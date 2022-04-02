CIT: упавшая под Белгородом ракета прилетела с территории РФ

Журналисты-расследователи Conflict Intelligence Team определили, что ракета, которая 1 апреля упала под Белгородом и которую по версии Кремля запустили из Украины, на самом деле выпустили с северо-востока, то есть с территории РФ, сообщает Новое время.

Расследователи Conflict Intelligence Team проанализировали видео одного из белгородских телеграмм-каналов, на котором зафиксирован взрыв ракеты в районе Никольского к югу от Белгорода.

"Нам удалось геолоцировать место съемки в момент попадания ракеты. Оказалось, что видеорегистратор снимает в юго-восточном направлении, а ракета прилетает влево, то есть с востока или северо-востока, а значит, с территории России" , — отметили в CIT.

Журналисты предполагают, что размер воронки указывает на использование крылатой или баллистической ракеты. Вероятно – крылатой ракеты 9М728 ОТРК Искандер-М.

В то же время расследователи сомневаются, что имела место сознательная провокация с российской стороны, вероятнее всего, это ошибка наведения или схождения боеприпаса с траектории.

"Так или иначе, в отличие от атаки на нефтебазу (и, возможно, некоторые другие объекты) мы готовы исключить причастность Украины к этому инциденту" , — подчеркнули в СИТ.

Подконтрольные Кремлю российские СМИ утверждали, что 1 апреля Вооруженные силы Украины совершили ракетные обстрелы российского Белгорода.

Перед этим утром 1 апреля на нефтебазе в российском городе Белгород, расположенном в 70 км от Харькова и 40 км от границы с Украиной, произошел пожар. В результате возгорания жертв нет, однако в городе выстроились очереди за топливом.

Подконтрольные Кремлю СМИ со ссылкой на губернатора писали, что пожар на нефтебазе Белгорода «произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте».

Несмотря на обвинения российской стороны, Украина отрицает причастность к взрывам.

Поздним вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь Белгородской области произошел сильный взрыв . РосСМИ сообщают, что были ранены четыре российских военнослужащих.

Украинский журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на информацию от российских пропагандистов, отметил, что 19-я ракетная бригада нанесла удар ракетой Точка-У по составу ракетно-артиллерийского вооружения ВС РФ в поселке Октябрьское (до Красного Октября около 400 м) под Белгородом.

Пропагандисты из РИА Новости сообщили, что причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор.