Delfi: Литва первой из стран ЕС полностью отказалась от российского газа

Литва первой из стран Евросоюза полностью отказалась от импорта российского газа, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет литовский портал Delfi со ссылкой на министра энергетики Дайнюса Крэйвиса.

По данным министерства, с начала текущего месяца газотранспортная система Литвы работает без импорта российского газа.

"Мы первая страна Европейского Союза среди стран-импортеров "Газпрома", которая обрела независимость от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений" , – заявил Крейвис.

По данным оператора литовской газотранспортной системы Amber Grid, в субботу импорт российского газа для нужд Литвы из-за литовско-белорусского сообщения равнялся 0 МВт-час.

По данным Министерства энергетики, вся потребность в литовском газе удовлетворяется из-за Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ). Согласно графику, ежемесячно на терминал будет поступать три больших объема сжиженного газа, полностью покрывающих потребление в стране.

"В случае необходимости газ также может поставляться в Литву через газовую связь с Латвией, а с 1 мая – также через газовое соединение с Польшей" , – сообщило литовское правительство.

Транзитный газ через Литву продолжает транспортироваться для нужд Кенигсберга (Калининград), но в другом техническом режиме, чем обычно, обеспечивая передачу только необходимого для транзита количества газа.