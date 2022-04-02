ОВА: в Балаклее Харьковской области оккупанты нанесли удар по районной больнице
Российские войска нанесли удар по районной больнице временно оккупированной Балаклеи в Харьковской области, около 70 пациентов и медики нуждаются в эвакуации, сообщает Новое время.
Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи. Здание частично повреждено. Пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации, это около 70 пациентов и медицинский персонал. Делаем все, чтобы это сделать и спасти людей", — написал Синегубов.
Он отметил, что это очередное военное преступление против мирных жителей Харьковской области.
"Балаклея — это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами. Обстрел мирного населения Россией — это попытка оккупантов обвинить ВСУ в нападении на гражданских, это очередная циничная ложь российской пропаганды и военная провокация", — подчеркнул глава ОВА.