ОВА: в Балаклее Харьковской области оккупанты нанесли удар по районной больнице

Российские войска нанесли удар по районной больнице временно оккупированной Балаклеи в Харьковской области, около 70 пациентов и медики нуждаются в эвакуации, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи. Здание частично повреждено. Пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации, это около 70 пациентов и медицинский персонал. Делаем все, чтобы это сделать и спасти людей" , — написал Синегубов.

Он отметил, что это очередное военное преступление против мирных жителей Харьковской области.