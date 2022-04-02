Очень много тел: Комаров показал жуткие кадры из освобожденной Бучи

В пятницу, 1 апреля, ВСУ освободили от оккупантов ряд населенных пунктов в Киевской области, среди них Буча. На следующий день туда попал Дмитрий Комаров. Он показал и рассказал, как выглядит город после осады рашистов, сообщает 24 Канал.

Как рассказал украинский путешественник, 2 апреля в Бучу вошли полиция, спецназ и саперы, в городе проходит зачистка. Дмитрий Комаров снял видео в одном из жилых кварталов.

Он показал заминированную детскую площадку со следами бронетехники, командный пункт российских воинов, которые врывались в чужие квартиры через окна. Все остальные преступления орков журналист демонстрировать не стал, только озвучил.

Как выглядит освобожденная от рашистов Буча

Дмитрий Комаров шокировал признанием, что на дорогах очень много трупов мирных жителей. По его словам, орки целенаправленно убивали мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

"Я видел тела молодых парней. У них связаны руки, прострелена голова. Одет капюшон или шапка… Видно, что люди ехали на велосипеде, происходила детонация, и они навсегда остались на улицах родного города" , – рассказал журналист.

"Бедные люди. Очень много тел. Это слезы и боль… Всех молодых здоровых просто расстреливали, " , – заявил Дмитрий Комаров.

Он добавил, что оставшиеся в живых жители Бучи получили первую гуманитарную помощь. Люди со слезами забирали хлеб.