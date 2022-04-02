Денисова: российский омбудсмен нарушила права украинских пленных

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова во время визита к украинским военным, которые попали в плен, нарушила их права. В частности она опубликовала фото украинцев без ретуши, сообщает Новое время.

Об этом сообщила в Facebook Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня Омбудсменом РФ был осуществлен визит к украинским военным, которые попали в плен и находятся в одной из воинских частей Черноморского флота в АР Крым. На опубликованных фото, сделанных во время визита, не было заретушировано лицо украинцев" , — говорится в сообщении.

Денисова напомнила, что Третья Женевская конвенция и Дополнительный протокол I касаются защиты военнопленных. В этих документах четко установлено, что к военнопленным следует относиться гуманно при любых обстоятельствах и защищать их от любых актов насилия, а также от устрашения, оскорблений и общественного интереса.

"Это включает раскрытие фотографий или видеозаписей, записей допросов, частных разговоров или личной переписки и других частных данных" , — подчеркнула украинская омбудсмен.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти нарушения прав граждан Украины должностными лицами РФ, в частности омбудсменом Т. Москальковой.