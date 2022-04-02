"Азов" призвал деблокировать Мариуполь и спасать людей из-под завалов

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь рассказал о еще одной "партии" уничтоженной техники РФ и призвал деблокировать Мариуполь и спасать людей из-под завалов.﻿, сообщает Украинская правда.

"Ежеминутно защитники Мариуполя находятся на грани жизни и смерти. В полной блокаде продолжают героическую борьбу за Украину и своих граждан, воюя за каждый метр родной земли.

Я хочу пожелать украинцам быть такими же настоящими, такими же бесшабашными, такими же храбрыми, как наши ребята. Только за вчера было уничтожено 2 БМП. А сегодня – один танк и вражеская пехота.

Мы надеемся на деблокаду. Знаем, что политики и военные делают все возможное для этого. Верим, что у Украины есть решение выхода из этой ситуации.

В истории нашей страны есть факты побед, факты победы и героического чина наших военных. (…) Поэтому нужно побеждать, потому что мы на это способны. Я призываю всех украинцев к борьбе за нашу территорию, наших детей, наше будущее. Я призываю сделать все возможное, чтобы в Мариуполь приехали спасатели со спецтехникой, чтобы разбирать завалы...".

‼️Звернення заступника командира полку АЗОВ стосовно ситуації в МаріуполіДопоможіть нам боротися. Заберіть дітей. Зробіть все, що можливо, щоб перемогти зло. Не можете тримати зброю в руках – лікуйте, будуйте, виробляйте, блокуйте російські сайти та групи, кричіть про злочини???????? pic.twitter.com/gvWQOhettW ВИДЕО ДНЯ — АЗОВ (@Polk_Azov) April 2, 2022

Руководитель Донецкой ОГА/ОВА Павел Кириленко заявил, что военное руководство государства принимает все меры, чтобы помочь бойцам в Мариуполе, но деблокировать этот город очень сложно.