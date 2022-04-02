ОВА: оккупанты нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке

Российские военные нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке Хмельницкой области, сейчас спасатели ликвидируют пожар, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Сегодня около 17:00, во время воздушной тревоги, произошел ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке Хмельницкой области. Пожар ликвидируют работники ГСЧС. По предварительной информации, пострадавших нет" , — сказал Гамалий.

Он также попросил жителей Хмельницкой области не распространять непроверенную информацию в социальных сетях и телеграмм-каналах.