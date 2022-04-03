Times: Британия хочет вооружить Украину для обороны Одессы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет поставлять оружие, чтобы защитить Одессу и сорвать планы Путина на юге Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет издание The Times.

Британия настаивает на вооружении Украины противокорабельными ракетами, которые потопят российские военные корабли.

Это также исключит возможность обстрелов прибрежных городов с моря.

Издание пишет, что Джонсон заявил министрам о желании закупить оружие и предоставить Украине, чтобы не допустить наступления россиян на Одессу.

По словам Джонсона, британские противотанковые ракеты уже использовались при обороне Киева.

Ранее сообщалось, что власти Британии думают над тем, чтобы предоставить Украине еще оружие, поскольку характер развязанной Россией войны изменился.