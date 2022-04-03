CNN: Путину нужна "хоть какая-то победа" до 9 мая

Президент России Владимир Путин со своей армией стремится одержать "хоть какую-то победу" в Украине до 9 мая и устроить в Москве традиционный парад, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с разведданными.

По словам нескольких американских чиновников, ознакомленных с последними оценками американской разведки, Россия пересмотрела свою стратегию войны в Украине, чтобы сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины с датой 9 мая.

За месяц войны российские сухопутные войска не смогли удержать контроль над районами, где они вели бои.

Именно поэтому, по данным чиновников, Путину необходимо продемонстрировать "хоть какую-нибудь победу", и он надеется взять под контроль восточный регион Украины до начала мая.

"У Путина 9 мая будет парад победы, независимо от состояния войны или мирных переговоров. С другой стороны: парад победы с какими войсками и техникой?" , – сказал представитель европейской обороны.

Также американские и европейские чиновники утверждают, что любые термины, которые Москва может устанавливать на словах, не изменяют реальности, и, похоже, Россия готовится к затяжному противостоянию.