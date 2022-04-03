Генштаб: ВСУ за сутки поразили 8 воздушных целей противника

Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено восемь воздушных целей, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 3 апреля.

По данным Генштаба, сбито: два самолета, один вертолет, один БПЛА и четыре крылатых ракеты. Авиация Воздушных Сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.

По имеющейся информации, морально-психологическое состояние личного состава противника и уровень мотивации остается крайне низким. Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение.

В Генштабе заявили, что личный состав двух батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях в Украине. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.

По информации ведомства, российские оккупанты продолжают размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилой инфраструктуры населенных пунктов, проводить фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях, совершают насилие в отношении местных жителей, занимаются мародерством и ограблениями.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.