ОВА: оккупанты атаковали Одессу с воздуха

В Одессе рано утром прозвучали взрывы, после чего над городом поднялось большое облако дыма. Оккупанты нанесли по городу ракетный удар, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении Оперативного командования "Юг" и видеообращении пресс-секретаря Одесской ОВА.

"Одессу атаковали с воздуха. В некоторых районах зафиксирован пожар. Часть ракет сбита ПВО. Рекомендуется закрыть окна" , - сказали военные.

Братчук просит жителей Одессы не паниковать, а действовать по правилам о воздушной угрозе.

"Получайте информацию из официальных источников" , - отметил он.

Также Братчук резко высказался о "блогерах", которые снимали происходящее на видео, указывали геолокацию, и размещали в интернете - что строго запрещено делать, так как враг может так корректировать свой огонь.

В Одесской ОВА поблагодарили силы ПВО и работников ГСЧС.