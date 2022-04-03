ОВА: оккупанты атаковали Одессу с воздуха
В Одессе рано утром прозвучали взрывы, после чего над городом поднялось большое облако дыма. Оккупанты нанесли по городу ракетный удар, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорится в заявлении Оперативного командования "Юг" и видеообращении пресс-секретаря Одесской ОВА.
"Одессу атаковали с воздуха. В некоторых районах зафиксирован пожар. Часть ракет сбита ПВО. Рекомендуется закрыть окна", - сказали военные.
Братчук просит жителей Одессы не паниковать, а действовать по правилам о воздушной угрозе.
"Получайте информацию из официальных источников", - отметил он.
Также Братчук резко высказался о "блогерах", которые снимали происходящее на видео, указывали геолокацию, и размещали в интернете - что строго запрещено делать, так как враг может так корректировать свой огонь.
В Одесской ОВА поблагодарили силы ПВО и работников ГСЧС.
"Не мешаем работать соответствующим службам! Спасибо нашим силам ПВО и ГСЧС. Держим строй. Первые недологеры уже рассказывают о своих утренних съемках. Не в соцсетях", - рассказал Братчук.