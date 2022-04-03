Британская разведка: украинская ПВО стала серьезной проблемой для РФ
Эффективная работа украинской системы противовоздушной обороны является серьезной проблемой для воздушных и ракетных операций российских оккупантов, ведь уничтожить её они оказались неспособны, сообщает Укринформ.
Об этом говорится в отчете британской разведки, обнародованном в ночь на воскресенье.
Полный контроль над воздухом был одной из основных задач российской армии в Украине, однако россия оказалась неспособна уничтожить системы украинской ПВО, в результате чего ее самолеты по-прежнему уязвимы.
"Неспособность России выявить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом, что, в свою очередь, оказало существенное влияние на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов", — сообщили в ведомстве.
Кроме того, разведка Британии подтвердила перегруппировку вражеских войск.
"За последнюю неделю наблюдалась концентрация российской авиации в направлении юго-востока Украины, вероятно, в результате того, что Россия сосредоточила свои военные действия в этом районе", — указано в документе.