Британская разведка: украинская ПВО стала серьезной проблемой для РФ

Эффективная работа украинской системы противовоздушной обороны является серьезной проблемой для воздушных и ракетных операций российских оккупантов, ведь уничтожить её они оказались неспособны, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в отчете британской разведки, обнародованном в ночь на воскресенье.

Полный контроль над воздухом был одной из основных задач российской армии в Украине, однако россия оказалась неспособна уничтожить системы украинской ПВО, в результате чего ее самолеты по-прежнему уязвимы.

"Неспособность России выявить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом, что, в свою очередь, оказало существенное влияние на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов" , — сообщили в ведомстве.

Кроме того, разведка Британии подтвердила перегруппировку вражеских войск.