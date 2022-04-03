В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов в Украине
В Генеральном штабе сообщили о потерях российских оккупационных войск в Украине по состоянию на 3 апреля.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:
- личного состава – 18000 человек,
- танков ‒ 644 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1830 ед,
- артиллерийских систем – 325 ед,
- РСЗО - 105 ед,
- средств ПВО – 54 ед,
- самолетов – 143 ед,
- вертолетов – 134 ед,
- автомобильной техники – 1249 ед,
- кораблей / катеров – 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 89,
- специальной техники – 24,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
В Генштабе подчеркивают, что эти данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.