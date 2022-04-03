В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов в Украине

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе сообщили﻿ о потерях российских оккупационных войск в Украине по состоянию на 3 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – 18000 человек,
  • танков ‒ 644 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1830 ед,
  • артиллерийских систем – 325 ед,
  • РСЗО - 105 ед,
  • средств ПВО – 54 ед,
  • самолетов – 143 ед,
  • вертолетов – 134 ед,
  • автомобильной техники – 1249 ед,
  • кораблей / катеров – 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 89,
  • специальной техники – 24,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе подчеркивают, что эти данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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