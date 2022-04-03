В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов в Украине

В Генеральном штабе сообщили﻿ о потерях российских оккупационных войск в Украине по состоянию на 3 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:

личного состава – 18000 человек,

танков ‒ 644 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1830 ед,

артиллерийских систем – 325 ед,

РСЗО - 105 ед,

средств ПВО – 54 ед,

самолетов – 143 ед,

вертолетов – 134 ед,

автомобильной техники – 1249 ед,

кораблей / катеров – 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 89,

специальной техники – 24,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе подчеркивают, что эти данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.