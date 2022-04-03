Зеленский к инициаторам изменения текста гимна: не выставляйте себя дураками

Президент Украины Владимир Зеленский советует инициаторам изменения текста Государственного гимна Украины взять в руки оружие и пойти на фронт, сообщает УНИАН.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Хочу сказать несколько слов и тем политикам, некоторым депутатам Верховной Рады Украины, которые абсолютно не понимают, что происходит в сердцях наших людей. Настолько не понимают, что придумали менять национальный гимн. У меня вопрос к этим лицам: А что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право менять слова гимна. Вы что, выдающиеся поэты? Может вы отличились чем-то в боях за Украину или сейчас время такое, что можно гимн менять? И это надо, когда тебе захочется..." , - подчеркнул Зеленский.

"Успокойте эмоции. Прекратите выставлять себя дураками. Считаю, что авторам этих и других подобных законопроектов, предложений, стоило бы взять оружие в руки и пойти на поле боя, если у вас есть эти возможности. Только там что-то поймете" , - заявил президент.

"И даже, если случайно за что-то подобное проголосуют, все равно, моей подписи под такими законопроектами не будет. Не тратьте время" , - подчеркнул Зеленский.

Ранее Верховной Раде Украины зарегистрировано два законопроекта о внесении изменений в текст государственного гимна Украины.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений к Закону Украины "О Государственном Гимне Украины" (№7162) (инициатор законопроекта Людмила Буймистер) и альтернативный к нему законопроект с аналогичным названием, №7162-1 (инициаторы - Иван Юнаков и Георгий Мазурашу).