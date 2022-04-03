Подоляк обратился к лидерам Европы из-за гибели гражданских в Буче

Советник главы Офиса президента, член украинской переговорной группы Михаил Подоляк показали зверства оккупантов на Киевщине и обратился к европейским партнерам, сообщает УНИАН.

Об этом он написал в Twitter.

"Киевская область. Ад 21 века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Самые ужасные преступления нацизма снова в Европе. Это намеренно сделала Россия. Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас" , - написал Подоляк.

Київська область. Пекло 21 сторіччя. Тіла розстріляних чоловіків та жінок зі зв‘язаними руками. Найжахливіші злочини нацизму знову у ????????. Це навмисно зробила ????????. Введіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз! pic.twitter.com/LkNLbDWmAK — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 3, 2022

Он также опубликовал серию фотографий убитых украинцев, с которыми жестоко расправились российские оккупанты.

Впоследствии в Telegram он подробно прокомментировал происходящее в Буче.

"Главное, по мнению наших европейских партнеров, – не спровоцировать россиян? (Злая ирония). Главное, чтобы Третья мировая не началась? Главное, чтобы русские не обиделись и не использовали... Что не использовали? Ракеты, авиабомбы, танки, что не совершали массовые убийства гражданских, бомбардировки жилых кварталов, массовые расстрелы, как в концентрационных лагерях? Что они еще не использовали? Как итог, мир получил тотальный неописуемый страх античеловечности в Буче, Ирпене, Гостомеле. Сотни, тысячи убитых, разодранных, изнасилованных, связанных, вновь изнасилованных и убитых. Сотни, тысячи мирных граждан Украины. Убиты с особым зверством" , - написал Подоляк.

Кроме того, он раскритиковал "очень крутых и всезнающих" вчерашних и сегодняшних лидеров, "которые сытно едят и спокойно спят сейчас в своих кроватях".

"Нет ли у вас желания внимательно посмотреть на этот фотоархив ада - XXI, устроенного русскими в Киевской области? Хотели ли Сребреницу XXI века? Получили? Довольны? Хотели ли реинкарнировать Треблинку, поощряя "русский мир"? Хотели вспомнить, что такое адский ужас рабочих крематориев, заживо сжигающих людей, потому что они украинцы? Попытаетесь снова отвернуться? Организовать очередной саммит, чтобы побеспокоиться и покачать головой?" , - спросил Подоляк.

Он призвал европейских политиков внимательно посмотреть на тысячи разодранных, изнасилованных, сожженных украинцев.