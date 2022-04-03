Труханов: российские ракеты попали в жилые дома, жертв нет

Выпущенные врагом по Одессе ракеты попали в жилые дома, сообщает УНИАН.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

"Сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Они попали в объекты гражданской инфраструктуры - многоквартирные и частные дома. К счастью, погибших и раненых нет. В настоящее время ситуация контролируемая" , - сказал он.

Напомним, утром сегодня, 3 апреля, враг атаковал Одессу с воздуха, часть ракет сбила ПВО. В городе вспыхнули пожары.