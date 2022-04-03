Труханов: российские ракеты попали в жилые дома, жертв нет
Выпущенные врагом по Одессе ракеты попали в жилые дома, сообщает УНИАН.
Об этом в эфире информационного телемарафона заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
"Сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Они попали в объекты гражданской инфраструктуры - многоквартирные и частные дома. К счастью, погибших и раненых нет. В настоящее время ситуация контролируемая", - сказал он.
Напомним, утром сегодня, 3 апреля, враг атаковал Одессу с воздуха, часть ракет сбила ПВО. В городе вспыхнули пожары.