Труханов: российские ракеты попали в жилые дома, жертв нет

Труханов: российские ракеты попали в жилые дома, жертв нет
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Выпущенные врагом по Одессе ракеты попали в жилые дома, сообщает УНИАН.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

"Сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Они попали в объекты гражданской инфраструктуры - многоквартирные и частные дома. К счастью, погибших и раненых нет. В настоящее время ситуация контролируемая", - сказал он.

Напомним, утром сегодня, 3 апреля, враг атаковал Одессу с воздуха, часть ракет сбила ПВО. В городе вспыхнули пожары.

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