Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский открыт для размещения американского ядерного оружия в своей стране, сообщает Deutsche Welle.

"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно укрепило бы сдерживание Москвы" , - заявил политик в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

В настоящее время такой вопрос не стоит, "однако это может скоро измениться", отметил он, указав на то, что инициатива должна исходить от американцев.